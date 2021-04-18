2021/04/18 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باختطاف أحد شيوخ العبيد في إحدى قرى ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجموعة من عناصر تنظيم داعش اقدموا على اختطاف أحد شيوخ العبيد من منزله، في إحدى قرى ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، ".

وأضاف المصدر، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتجري الآن عمليات بحث عن المختطف بعد نقله الى جهة مجهولة".

يتبع.



. .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر داعش يختطفون شيخ عشيرة في إحدى قرى الرشاد بكركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر داعش يختطفون شيخ عشيرة في إحدى قرى الرشاد بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).