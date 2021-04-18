2021/04/18 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنها العملة المشفرة رقم 5 من حيث "الأكثر قيمة" في السوق، وفقا لـ"كوين ماركت كاب"، حيث زادت بأكثر من 6000٪ هذا العام.

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