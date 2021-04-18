2021/04/18 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على اثنين من تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز ان مفارزه تمكنت من اعتقال المتهمين في أحد أحياء العاصمة وضبطت بحوزتهما كيلوغراما واحدا من مادة الكريستال فضلا عن اربع آلاف واربع مئة حبة مخدرة، مبينا ان المتهمين اعترفا بقيامهما بالمتاجرة بالمواد المخدرة وتوزيعها في مناطق مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كيلوغرام واحد من الكريستال و4400 حبة مخدرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كيلوغرام واحد من الكريستال و4400 حبة مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).