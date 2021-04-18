2021/04/18 | 14:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، احباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية بميناء ام قصر الشمالي، بمحافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان، انه “مفارزها بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي، وبناءً على معلومات من مصادرها المعتمدة، تمكنت من احباط محاولة تهريب 3 حاويات، تحتوي على دراجات نارية وهوائية مستعملة داخل الحرم الجمركي لا يسمح باستيرادها ودخولها البلاد”.واضافت الهيئة أنه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب دراجات نارية وهوائية بميناء ام قصر الشمالي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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