2021/04/18 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت وزارة الموارد المائية يوم الاحد، حقيقة تعرض العراق للجفاف للسنوات المقبلة، مؤكدة أن الوضع المائي جيد وهناك خطة خزنٍ ممتازة.

وقال مستشار وزارة الموارد المائية عوني ذياب في حديث صحفي، ان “ما تردد حول تعرض العراق الى جفاف خلال السنوات الخمسة المقبلة هو كلام غير دقيق”، مبينا انه” لا يوجد منبئين قادرين على معرفة ذلك لخمس سنوات قادمة”.

وتابع أن “السلسلة التاريخية للسنوات الهيدرولوجيا المتتابعة من عام 1930 ولغاية الان لم تاتي سنة جفاف اكثر من سنتين جفاف متتالية”، لافتا إلى انه “قد تأتي سنوات شحيحة او لا تحدث فيضانات إلا أنه لا تاتي سنوات جفاف”.

واشار الى ان “ادارة الموارد المائية الجيدة التي تقوم بها الوزارة استطاعت من التغلب على سنوات جفاف متتابعة وتلبية الاحتياجات سواء في مياه الشرب او الزراعة، كما تمكنا من استثمار المياه في أماكن الخزن والسدود”.

واكد ان “السدود والخزانات ممتلئة بما فيها سد الموصل وسد حديثة، والوضع المائي جيد ولدى الوزارة خطة خزنية ممتازة”، لافتا إلى أنه “الوزارة تتحكم وتسيطر على كميات المياه التي يتم إطلاقها وفق خطط موضوعة مع وزارة الزراعة الخاص في موسم الزراعي الصيفي أو الشتوي”.

يذكر أن عدد من الخبراء في المجال البيئي قد اشاروا الى حدوث جفاف في العراق لخمس سنوات المقبلة وبالتالي سيكون هناك ازمة مياه وظهور التراكيز الملحية في مياه شط العرب.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جفاف سيضرب العراق لـ5 سنوات.. وزارة الموارد المائية تجيب على هذه المخاوف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جفاف سيضرب العراق لـ5 سنوات.. وزارة الموارد المائية تجيب على هذه المخاوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).