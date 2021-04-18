التربية تحدد موعد امتحانات المؤجلين لنصف السنة

2021/04/18 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تحديد الـ25 من نيسان الحالي موعداً لإجراء امتحانات المؤجلين لنصف السنة، مبيّنةً أن ذلك لا يؤثر في سير الأيام الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت إعماماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، بإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد الموافق الـ25 من شهر نيسان الحالي وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق الـ29 من الشهر نفسه“.

وأضافت أن “ذلك لا يؤثر في سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة”.

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