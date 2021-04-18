البرلمان السوري يحدد موعد انتخابات الرئاسة

2021/04/18 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دد البرلمان السوري اليوم الأحد، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أنها ستُجرى في 26 مايو (آيار).

وسيُفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام.

وستُجرى الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو (آيار).

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