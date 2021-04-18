منظمة الصحة العالمية: الوضع الوبائي العالمي مقلق

2021/04/18 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بات مقلقا.وذكرت ممثلة […]

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