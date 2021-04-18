فيلم كوردي قصير يعرض في مهرجانين دوليين

2021/04/18 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض الفيلم الكوردي القصير "الحصان" في مهرجانين سينمائيين دوليين في البرازيل والهند.

ويعرض فيلم "الحصان" اخراج رسول احمدي من شرقي كوردستان في الدورة الخامسة من المهرجان السينمائي الدولي للفيلم المستقل في البرازيل.

كما ويعرض الفيلم في الدورة الاولى من المهرجان السينمائي الدولي لافلام كيدز في الهند.

ويبحث الفيلم في جهود ومحاولات طفل من اجل انقاذ حصان.

يذكر ان رسول احمدي وناهيك عن انه كاتب وسيناريست، اخرج حتى الان ثمانية افلام كوردية قصيرة.

PUKmedia ترجمة: كديانو عليكو

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