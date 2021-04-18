داعش يختطف شيخ عشيرة في كركوك

2021/04/18 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، الأحد،

بإقدام عناصر تنظيم داعش على اختطاف شيخ

عشيرة في المحافظة.

وقال المصدر، إن "عناصر تنظيم داعش

أقدموا على اختطاف احد شيوخ العبيد في

احدى قرى ناحية الرشاد من منزله"

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