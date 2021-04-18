مجلس عشائر نينوى: الحشد ضمانة لأمن المحافظة

2021/04/18 | 14:21 - المصدر: عين العراق

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أكد عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الأحد، أن الحشد الشعبي هو الضامن الأساسي لأمن المحافظة واستقرارها.

وقال الحديدي إن “أهالي نينوى مازالوا يحتفظون بذكريات تضحيات الحشد الشعبي وكوكبة الشهداء التي قدمها في سبيل تحرير المحافظة من سيطرة داعش الإرهابي”.

وأضاف أنه “لانقبل المساس أو الاعتداء على قوات الحشد الشعبي، ونعد هذا الأمر تجاوزا على جميع أهالي نينوى، ونطالب الحكومة بحماية هذه القوات من أي اعتداءات داخلية أو خارجية، وماجرى مؤخرا من استهداف للواء 30 يعد تجاوزا خطيرا يجب عدم تكراره”.

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