المصرف الاهلي يصادق على شراء أعمال فروع بنك عوده في العراق

2021/04/18 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صادقت الهيئة العامة لشركة المصرف الأهلي العراقي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته يوم الخميس الموافق 18/3/ 2021، على قرار مجلس الإدارة بشراء أعمال فروع بنك عوده العاملة في العراق.وقال عضو مجلس الإدارة المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة ، باسم خليل السالم، أن عملية الاستحواذ تهدف إلى تكوين كيان مصرفي أكبر حيث يملك بنك عوده 5 فروع متواجدة في أماكن متميزة في العراق وحوالي 28 صراف آلي وأكثر من 8 الاف زبون و88 موظفاً مؤهلين تأهيلاً عالٍ، بالإضافة إلى نقل الموجودات والمطلوبات المتفق عليها، موضحاً أن عملية الاستحواذ قد سبقتها دراسات مالية وقانونية وتقنية من كبرى الشركات المتخصصة.واستعرض أبو دهيم خلال الاجتماع، الأداء المالي للمصرف الأهلي العراقي، مبيناً أنه ورغم التحديات الاقتصادية التي سادت خلال عام 2020 في العراق والعالم، إلا أن المصرف تمكن من تحقيق أداء مالي متميز حيث بلغت أرباحه الصافية بعد الضريبة 19.9 مليار دينار عراقي مقارنة مع 9.1 مليار دينار عراقي في عام 2019.كما ارتفع صافي إيراد الفوائد من 11.9 مليار دينار عراقي في عام 2019 إلى 20 مليار دينار عراقي في العام 2020 بنسبة نمو قدرها 67%، وارتفع إجمالي الدخل من 34.5 مليار دينار عراقي إلى 54 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو بلغت 56% ، مما يعكس فعالية استراتيجية عمل المصرف التي تركز على الخدمات المصرفية الأساسية والتي من أهمها القروض المصرفية للأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخدمات تمويل التجارة.وعلى صعيد ودائع العملاء، فقد ارتفع رصيدها من 250 مليار دينار عراقي إلى 419 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو مقدارها 67% مما يعكس ثقة المودعين بالمصرف، أما على صعيد التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد ارتفعت من 268 مليار دينار عراقي إلى 317 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو مقدارها 87%وجاء هذا النمو نتيجة التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف والشركات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي.ولفت أبو دهيم، إلى أن النمو في مختلف المؤشرات المالية قد ساهم في نمو موجودات المصرف من 632 مليار دينار إلى 894 مليار دينار عراقي وبنسبة نمو قدرها 41%، مؤكداً أن المصرف الأهلي العراقي يتمتع اليوم بمركز مرموق في السوق المصرفي العراقي ويعتبر من المصارف الرائدة والرصينة ويقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة من خلال فروع المصرف المنتشرة في المحافظات العراقية.وبين أبو دهيم، أن المصرف واصل خطته التوسعية في خدمات مشروع توطين الرواتب ونجح في استقطاب المزيد من موظفي الوزارات والجهات الحكومية بالتوازي مع توجيهات الدولة وإدارة البنك المركزي العراق الحكيمة لمخطط الشمول المالي، موضحاً أن المصرف حافظ على مركز الريادة فيما يتعلق بمبادرة البنك المركزي العراقي المرتبطة بدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وحول إنجازات المصرف في عام 2020، تطرق أبو دهيم إلى توقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 10 ملايين دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون وتسويق مشترك مع شركة كابيتال للاستثمارات.وفيما يتعلق بخطط المصرف لعام 2021، أوضح أبو دهيم أنها تتمثل بشكل رئيسي في الاستمرار بالتوسع في شبكة فروعه وصرافاته الآلية والاستمرار في التركيز على تطوير وتسويق الخدمات المصرفية الإلكترونية بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة حصة المصرف من مشروع توطين الرواتب ومبادرة البنك المركزي العراقي المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .أما على صعيد العلاقات مع البنوك المراسلة والمؤسسات الدولية، بين أبو دهيم أن المصرف يواصل خططه التوسعية وتعزيز شبكة علاقاته مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق التنمية السعودي ومؤسسات تمويلية كبرى أخرى.

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