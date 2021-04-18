زيدان والكاظمي يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد

2021/04/18 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.وقال إعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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