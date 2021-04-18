في لقاءين منفصلين.. الكاظمي يلتقي رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى

2021/04/18 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود وأعضاء المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في لقاءين منفصلين.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، استقبل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن الكاظمي "قدّم التهاني إلى رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة"، مبيناً أن "اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي".

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