لجنة مكافحة المخدرات في إيران: ضبط أكثر من 21 طنا من المخدرات خلال 6 أيام

2021/04/18 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد رئيس لجنة مكافحة المخدرات في إيران للشؤون الدولية ناصر اصلاني، عن ضبط أكثر من واحد وعشرين طنا من المخدرات في البلاد خلال ستة أيام.

ونقلت وكالة ارنا عن اصلاني قوله إن المخدرات عُثر عليها في الفترة ما بين العاشر والسادس عشر من نيسان الحالي..



مشيرا الى إلقاء القبض على سبعة الاف وسبع مئة وأربعة وعشرين متهما على صلة بجرائم المخدرات في جميع أنحاء البلاد مبينا أن أربعة آلاف منهم متهمون بتهريب وتوزيع المخدرات.

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