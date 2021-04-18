صور| أول اجتماع بين الكاظمي والرئيس الجديد للمحكمة الاتحادية

2021/04/18 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة، خلال زيارته مجلس القضاء الأعلى.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة".

وأضاف البيان، "وحضر اللقاء نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي".

وفي ذات السياق،، زار رئيس الوزراء، رئيس المحكمة الاتحادية.

وذكر بيان آخر من القضاء أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، استقبل الكاظمي، وقدم الأخير التهاني إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".

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