الكاظمي يلتقي رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى

2021/04/18 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة، خلال زيارته مجلس القضاء الأعلى.وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة”.وأضاف، “وحضر اللقاء نواب رئيس […]

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