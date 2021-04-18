التربية النيابية تؤكد: لا يمكن الاعتماد على التعليم الإلكتروني

2021/04/18 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استأنفت المدارس في العراق، دوامها الحضوري والالكتروني اليوم الاحد، في حين أشارت وزارة التربية إلى أن الإجراءات المتخذة هي ذاتها التي اتُبعت في الكورس الأول من تباعد بدني وتعفير للصفوف.

وقال عضو لجنة التربية والتعليم النيابية رعد المكصوصي، إن الدوام الحضوري مهم للطلبة لان التعليم في المراحل الأساسية لا يمكن ان يعتمد على التعليم الالكتروني.

واكد أن التعليم الحضوري للصفوف المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية سيكون بمعدل يومين من كل أسبوع لكل مرحلة، مشيراً إلى أن لجنة التربية والتعليم النيابية على تواصل مع وزارتي التربية والصحة والبيئة وتتابع الإجراءات الصحية بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة.

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