بعد تراجع مبشر.. مناطق عراقية تعاود تسجيل قفزة كبيرة باصابات كورونا

2021/04/18 | 14:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في إقليم كردستان أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 139296.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان، إنها سجلت 1074 إصابة جديدة مؤكدة توزعت على هذا النحو: 284 أربيل، 449 السليمانية ، 231 دهوك، 13 حلبجة، 78 كرميان، 19 رابرين.

ووفقا للبيان فإن 536 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 104 اربيل ، 122 السليمانية، 259 دهوك، 2 حلبجة، 38 كرميان، 11 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 117452.

وتوفي سبعة مصابين بالفيروس وكما يأتي: 3 أربيل، 4 السليمانية، ليكون مجمل الوفيات 3876 حالة.

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