الكاظمي وزيدان يبحثان مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة

2021/04/18 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .

وبحث الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وحضر اللقاء السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي، بحسب بيان للقضاء.

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