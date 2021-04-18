غربي كوردستان يسجل 304 اصابات جديدة بكورونا

2021/04/18 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و304 إصابات جديدة بكورونا في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من كوباني وآخر من الشهباء وامرأة من ديرك وأخرى من منبج.

واوضح مصطفى أنهم سجلوا 304 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 185 ذكور و 119 إناث.

توزعت الإصابات الجديدة 30 حالة في الحسكة، 80 حالة في قامشلو، 35 حالة في ديرك، 7 حالات في الدرباسية، 26 حالة في كوباني، 53 حالة في الرقة، 54 حالة في الطبقة، 10 حالات في منبج، حالتان في مخيم الهول، 7 حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 13883 حالة منها 456 حالة وفاة و 1436 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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