كورونا يحرم ريال مدريد من نجم جديد

2021/04/18 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد،

غياب لاعب جديد عن مباراة خيتافي في

الجولة 33 من الدوري الإسباني، بسبب

مخالطته لحالة مُصابة بفيروس كورونا

المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "نعلن أن

لاعبنا فيد

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