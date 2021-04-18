2021/04/18 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة

العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد،

تفاصيل اعتقال زعيم حزب "الحل" جمال

الكربولي الليلة الماضية.

وقال المصدر إن "قوة من لجنة مكافحة

الفساد في مكتب رئيس الحكومة، اعتقلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اعتقال زعيم حزب الحل جمال الكربولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اعتقال زعيم حزب الحل جمال الكربولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).