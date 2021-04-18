التربية تعلن موعد امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

2021/04/18 | 14:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، ان يوم الـ25 من الشهر الجاري موعداً لإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة وقالت الوزارة في بيان، إن ” المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه، على ان لا يؤثر ذلك على سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة”.

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