2021/04/18 | 14:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وزيدان يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وزيدان يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).