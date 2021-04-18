2021/04/18 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس النواب يتلقى دعوة من نظيره الارميني لتعزيز التعاون البرلماني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:51

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يتلقى دعوة من نظيره الارميني لتعزيز التعاون البرلماني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يتلقى دعوة من نظيره الارميني لتعزيز التعاون البرلماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).