محلل يتوقع تشكيلة الشرطة للقاء اليوم بالأبطال ويؤكد: المنافس فريق ثقيل ومميز

2021/04/18 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد محلل قناة الشباب سبورت، خلف كريم، اليوم الاحد (18 نيسان 2021)، أن فريق استقلال طهران الإيراني فريق من النوع الثقيل ومميز في أسلوب لعبه، وظهر بشكل ملفت بلقاء الجولة الاولى امام الاهلي السعودي.

ويلتقي فريق الشرطة العراقي استقلال طهران اليوم عند الساعة (11:15) مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية، ويسبق اللقاء مباراة الاهلي السعودي والدحيل القطري.

وقال كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفريق الإيراني يتميز بقوة هجومية ضاربة ولديه أمير ارسلان مطهري ومهدي قائدي، والأخير سجل هدفين في مباراة الاهلي السعودي التي فاز بها 5 – 3، في الجولة الاولى لفرق المجموعة".

وأضاف، أن "الفريق يتميز بتسجيل الاهداف بطرق متنوعة، لذا فإن الفريق متمكن والدليل فوزه على الأهلي السعودي بنتيجة كبيرة، ولعب الفريق الإيراني في الشوط الثاني كرة ممتعة ولديه حارس عملاق محمد رشيد مظاهري، لذا أعتقد أن فريق الشرطة ستكون مباراته اليوم صعبة جداً".

وتابع قائلاً: "ما أتوقعه أن مدرب الشرطة سيبدأ المباراة بتشكيل مؤلف من احمد باسل في حراسة المرمى وعلاء مهاوي وعلي فائز وسعد ناطق وحسام كاظم أو (حسن عاشور) للدفاع، وسعد عبد الامير وامجد عطوان في حال جاهزية الاخير، وهنا يبادر لنا السؤال هل سيبدأ التيش بحصني أم أنه سيستخدمه ورقة رابحة، في حالة إشراك حصني من البداية فسيلعب الى جانب مازن فياض ومحمد قاسم، والى الامام المحترف ريفاس".

وكانت الجولة الأولى، قد شهدت يوم الخميس الماضي، فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2.

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