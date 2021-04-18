ايران تسجل 405 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

2021/04/18 | 15:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت إيران، اليوم الاحد، 21644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و405 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن من كورونا بلغ 1.785.358 شخصا، مضيفة أن 4766 من المصابين في حالة حرجة.وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.237.089، كما ارتفعت الوفيات إلى 66732 حالة وفاة.

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