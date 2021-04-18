PUKmedia ينشر فقرات الجلسة رقم 8 لبرلمان كوردستان

2021/04/18 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسته الاعتيادية رقم 8 الدورة الربيعية من السنة الثالثة، يوم غد الثلاثاء المقبل الموافق الـ20 من شهر نيسان الحالي.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان: انه وفقاً لأحكام المادة (5) والفقرات (أولاً، وثانيا، وثالثا) من المادة (16)، و الفقرة (ثالثاً) من المادة (18)، والفقرات (أولاً، و ثانياً، وثالثا، و رابعاً، و خامساً) من المادة (20)، والمواد (47 و48 و52 و54 و55 و56 و57) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان قررت هيئة رئاسة برلمان كوردستان أن يتضمن برنامج عمل الجلسة رقم 8 الاعتيادية - الدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، والتي تنعقد في الساعة الـ 11 من صباح يوم الثلاثاء 2021/4/20، مبينا ان برنامج عمل الجلسة يتضمن ما يلي:

اولا: التصويت على مقترح ( استيراد وبيع المنتجات النفطية في اقليم كوردستان-العراق)، وفقا لاحكام المادة (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

ثانيا: تقديم مقترحات البرلمانيين المذكورة اسماؤهم ادناه، وفقا لاحكام النقطة(2) من الفقرة (اولا) من المادة (49) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق.

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فكرة البرلمانية (گه‌لاوێژ عبید عثمان) حول (ارتفاع نسبة مرض السرطان).

2. فكرة البرلمانية (شنۆ ئه‌شقی عبدالله) حول (توفير فرص عمل في اقليم كوردستان- العراق)

ثالثا: اجراء القراءة الاولى لمقترح (التعديل الاول لقانون تمليك الاراضي ضمن حدود البلديات التي فيها تجاوزات على الاراضي، بالرقم (3) من من العام 2019)، وفق احكام المادتين (79، 80) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

رابعا: اجراء القراءة الثانية لمقترحات مشاريع القوانين المذكورة ادناه، وفق احكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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مقترح مشروع قانون (يوم الصحافة الكوردية في اقليم كوردستان-العراق)

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مقترح مشروع قانون (ادارة وحماية الآثار والتراث في اقليم كوردستان-العراق)

هذا وكانت رئاسة برلمان كوردستان، قد دعت جميع الاعضاء الى حضور الجلسة رقم "8" الاعتيادية، في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق2021/4/20.

وجاء في بيان الرئاسة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان رئيسة برلمان كوردستان الدكتور ريواز فائق وجهت دعوة الى جميع اعضاء البرلمان لعقد جلسة في تمام الساعة الـ11 صباحا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 20 من شهر نيسان الحالي، استنادا الى احكام الفقرة ثالثا من المادة 18 من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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