ضجة في مواقع التواصل بعد نشر الموازنة في جريدة الوقائع: رئاسة الجمهورية صادقت على الموازنة الأولى غير المعدلة!

2021/04/18 | 15:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بعد ساعات قليلة فقط من نشر موازنة 2021 في جريدة الوقائع، اكتشف عدد من الاقتصاديين والمراقبين ان الجريدة نشرت جداولًا لاتطابق الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب بعد تعديلها.

واظهرت الجداول المنشورة في جريدة الوقائع ارقامًا تخص النسخة الاولى من الموازنة المرسلة من الحكومة الى مجلس النواب وليست تلك التي تم التعديل والتصويت عليها من قبل البرلمان، حيث احتوت الجداول رقما حول الايرادات والنفقات حجم الموازنة بـ164 تريليون دينار وهو الرقم المضمن في النسخة الاولى، وليس 129 تريليون وهو الرقم المصوت عليه بعد تعديل الموازنة في مجلس النواب”.

وقال المختص الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة عنونها بـ”موازنتان في موازنة واحدة”، فيما تابع متهكمًا أنه “من الطبيعي ان تنشر في الموازنة الأرقام النهائية للإيرادات العامة والنفقات العامة، وليس كما جاء في هذه الموازنة التي انفردت بنشر نسختين مختلفتين من الإيرادات العامة والنفقات العامة الأولى تلك التي قدمتها الحكومة في نسختها الأولى والثانية تلك التي شرعها البرلمان وتم اعتمادها في قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 الخاص بالموازنة الاتحادية للعراق لسنة 2021 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4625”.

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