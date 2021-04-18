2021/04/18 | 15:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي يبحث مع السفير الياباني المساهمة في إعادة إعمار سنجار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:14

واع/

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