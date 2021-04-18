وزير الصحة يتحدث عن جواز سفر خاص لمتلقي اللقاح في العراق

2021/04/18 | 15:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، عن وجود توجُّهٍ لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج البلد، فيما حدد موعد إنجاز مستشفى النهروان.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “هناك توجُّهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى”.وأشار إلى أن “الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصَّة الالكترونية […]

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