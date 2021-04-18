كشف حقيقة طعن الكاظمي بالموازنة خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، استقبل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن الكاظمي "قدّم التهاني إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".
وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة"، مبيناً أن "اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي".
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