مصدر عراقي يكشف تفاصيل اعتقال جمال الكربولي

2021/04/18 | 15:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تفاصيل اعتقال زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي الليلة الماضية....

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