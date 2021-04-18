2021/04/18 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت إدارة السجون في البحرين، الأحد، مجموعة من "التدابير الردعية" ضد بعض السجناء الذين يقومون منذ أيام بـ "تعطيل خدمات أعوان مركز إعادة التأهيل بمنطقة جو (جنوب)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات البحرينية تعلق على أحداث سجن جو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات البحرينية تعلق على أحداث سجن جو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).