وزير الصحة يتحدث عن جواز سفر خاص لمتلقي اللقاح في العراق و’بطاقة خاصة’

2021/04/18 | 15:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، عن وجود توجُّهٍ لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج البلد، فيما حدد موعد إنجاز مستشفى النهروان.

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وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح تابعه "ناس"، إن "هناك توجُّهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى".

وأشار إلى أن "الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصَّة الالكترونية للأشخاص المسجّلين فيها"، لافتاً إلى أن "المنصَّة ستعطي معلومات دقيقة عن المواطن الذي سيحصل على بطاقة خاصة".

وأكد عدم "تسجيل أيّ مضاعفات لغاية الآن لاسيما أن اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من الصحة العالمية".

وأوضح التميمي أن "مستشفى النهروان سيدخل الخدمة في الشهر الثامن من العام المقبل وسيحقق طفرة نوعية في تقديم الخدمات الصحية"، مبيناً أن "المستشفى يتكون من سبعة طوابق إضافة إلى صالة عمليات و200 سرير".

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