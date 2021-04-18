الفتح ينفي تدخل العامري بقضية اعتقال الكربولي

2021/04/18 | 15:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى تحالف الفتح، اليوم الاحد، تدخل رئيسه هادي العامري، بقضية اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي.وذكر التحالف في بيان، تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، “ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل الحاج العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية”.وأضاف التحالف “نؤكد أن زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات”.يذكر ان مصدر امني افاد في وقت سابق من اليوم الاحد، بأعتقال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي من قبل قوة امنية في منزله ببغداد.

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