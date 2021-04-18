الاستخبارات: القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة من “إحدى دول الجوار” في البصرة

2021/04/18 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين في قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة بالجرم المشهود.

وفي بيان لها قالت وكالة الاستخبارات ان المتهم المشار اليه سلفا يقوم بنقل وتهريب المخدرات من احدى دول الجوار وادخلها الى العراق..



مشيرة الى ان المتهم كان بحوزته عشرة كيلوغرامات من مادة الحشيشة المخدرة.

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