بارزاني والسفير التركي يؤكدان أهمية تطوير القطاع الاقتصادي بين الجانبين

2021/04/18 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مع السفير التركي فاتح يلدز، تطوير القطاع الاقتصادي بين الجانبين.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني أن الاخير “استقبل السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله”.

وأوضح أنه “جرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك تم التأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان في شتى المجالات، ولا سيما القطاع الاقتصادي وتطويره عبر التنسيق بين الجانبين على أساس المصلحة المتبادلة والعلاقات المتوازنة”.

وأثنى رئيس الحكومة بحسب البيان، على “جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة”.

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