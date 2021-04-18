2021/04/18 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة يعشق الكثيرون جمع الأصداف من على شواطئ البحار، واستعمالها في صناعة حلي يدوية بسيطة لتزيين مكان ما، لكن هل يدرك أحد أن قيمة هذه الأصداف تصل إلى الملايين؟ ففي الفلبين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أصداف” بـ25 مليون دولار..



ما سبب قيمتها المرتفعة المركز الخبري الوطني.

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