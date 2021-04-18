2021/04/18 | 15:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]دعا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الى إعادة اعمار سنجار بدعم دولي.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: سنجار مدينة تعايش سلمي وتحتاج إلى دعم دولي للنهوض بواقعها
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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