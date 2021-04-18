قصة الولايات المتحدة (20) – الحرب العالمية الأولى - محمد زكريا توفيق

2021/04/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق الحرب العالمية الأولىفي أغسطس 1914، بدأت الحرب في القارة الأوروبية.



صراع دام أربع سنوات.



جلبت الموت للملايين من الناس وغيرت تاريخ العالم.



في وقتها كانت تسمى الحرب العظمى، بعد ذلك، أصبحت تعرف بالحرب العالمية الأولى.



الدول الرئيسية التي خاضت الحرب، في جانب: فرنسا، بريطانيا العظمى، روسيا، إيطاليا.



كانوا يسمون الحلفاء.



في الجانب الآخر: ألمانيا، الامبراطورية النمساوية المجرية، الدولة ال ......





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