منظمات من ورق، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة السادسة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/04/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي لم يحظ العراقيون بأي نتيجة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبخاصة في تمهيد الطريق لإدانة الجرائم المرتكبة بحقهم وتقديم المجرمين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ورفع الظلم وإظهار الحقائق.فهذه المنظمات وللاسف الشديد برغم امكانياتها وتأثيراتها اعتمدت في الغالب على تقارير حكومية أحيانًا غير صحيحة وأحيانًا يتم التعتيم عليها لأسباب سياسية دولية وأقليمية وبما يفقد خصوصية الأوضاع أهميتها، ......





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