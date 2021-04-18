2021/04/18 | 15:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الأحد، اطلاق الوجبة الاولى من سلف المتقاعدين وكذلك الوجبة الخامسة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، “كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.واضاف ان “العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يطلق سلف المتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يطلق سلف المتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يطلق سلف المتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).