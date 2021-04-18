أبو على العسكري يطلق جملة تهديدات تطول التحالف ونوابا بالبرلمان

2021/04/18 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق ابو علي العسكري قوات التحالف الدولي بزيادة الهجمات عليها.

وحمل العسكري في تغريدة على تويتر قوات التحالف مسؤولية تصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في العراق، لا سيما الاعتداءات الأخيرة ضد الحشد الشعبي شمالي البلاد والتي قال انها يجب أن لا تمر دون عقاب، لافتا الى ان الزيادة الكبيرة بأعداد قوات الاحتلال بغطاء الناتو ستزيد من حدة هجمات المقاومة.

وطالب العسكري من سماهم الشرفاء في البرلمان العراقي بإخراس ما وصفها ألسن الطائفية والارتزاق، في إشارة منه الى ما دار مؤخرا بشأن وجود معتقلات أو معامل للصواريخ في منطقة جرف الصخر.

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