الرشيد يطلق الوجبة الأولى من سلف المتقاعدين والخامسة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

2021/04/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، إطلاق الوجبة الأولى من سلف المتقاعدين والخامسة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم إطلاق الوجبة الأولى من سلف المتقاعدين وكذلك الوجبة الخامسة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية".

ودعا المصرف "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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