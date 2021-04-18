ريال مدريد يعلن عزل نجمه بسبب فيروس كورونا..

2021/04/18 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الاحد، عزل لاعب وسطه الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويستعد ريال مدريد مساء اليوم الأحد، لخوض مواجهة ضد خيتافي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الإسباني "الليغا".

ويدخل ريال مدريد مواجهة خيتافي بقائمة مكونة من 16 لاعبا فقط، كان يتواجد فيها فالفيردي، وهو ما يجعل الأن فيدي خارج مواجهة خيتافي مساء اليوم.

وأوضح ريال مدريد في بيانه الرسمي، أن،" فالفيردي أجرى مسحة وكانت نتيجتها سلبية، ولكنه تم عزله بسبب مخالطته لشخص أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وسيشارك بذلك بعد تأكد غياب فالفيردي، الثلاثي لوكا مودريتش، إيسكو بدلا من فيدي، بالإضافة لتوني كروس.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الليغا، لمواصلة التنافس على اللقب مع أتلتيكو مدريد والفارق بينهما نقطة واحدة، كما يتقدم ريال مدريد على برشلونة بنقطة واحدة.

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