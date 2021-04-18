فيديو شاب يستلقي تحت القطار.. وزير النقل المصري: حنجيبه مش حنسيبه

2021/04/18 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن السلطات شرعت في البحث عن شاب ظهر في مقطع فيديو مستلقيا على سكة الحديد لحظة مرور قطار عليها.

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