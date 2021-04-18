2021/04/18 | 16:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري ينفي تدخله في قضية اعتقال جمال الكربولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري ينفي تدخله في قضية اعتقال جمال الكربولي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري ينفي تدخله في قضية اعتقال جمال الكربولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).