أمير سعودي يكشف كواليس اجتماع مع الأميركيين حول العراق.. وتصريح أغضب واشنطن!

2021/04/18 | 16:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

كشف رئيس الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفصيل، الأحد، تفاصيل اجتماعه مع الأميركيين حول العراق والاوضاع السياسية للفترة التي اعقبت سقوط النظام.

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وأفاد الأمير تركي، أمس السبت، في حواره مع برنامج "المسار" الذي يذاع على القناة "السعودية" أن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق، قد اقترح في العام 2004، بعد سقوط الحكم في العراق، إنهاء المهام العسكرية الأمريكية في البلاد، دون جدوى.

وأكد الأمير تركي أن أخيه، سعود الفيصل، اجتمع مع كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي حينها في جدة، في العام نفسه، واقترح عليه إنهاء المهام الأمريكية في العراق، آنذاك، واستبدالها بقوات عربية وإسلامية في العراق، لتنهض بالعراق وتوفر الأمن، ولكن باول قد رفض الاقتراح.

#تركي_الفيصل: بعد رفض أمريكا لاقتراح الأمير سعود الفيصل، الولايات المتحدة قدمت العراق على طبق من فضة لإيران.@galmrikhi#تركي_الفيصل_ضيف_المسار#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/hDlu5e4O8B

— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 17, 2021

وأضاف الأمير الفيصل أن الأوضاع في العراق ساءت بعد قيام الحركات المناهضة للاحتلال الأمريكي، وبعض هذه الحركات كان من التنظيم البعثي الذي خلَّف تفكيك الجيش والأمن في العراق، وبعضها كان يأتي من قِبل أعيان إيران.

ولفت الأمير السعودي إلى أنه سبق أن صرح الأمير سعود الفيصل، في لقاء صحفي في أمريكا، في العام 2005، بأن الولايات المتحدة قدمت العراق على طبق من فضة لإيران، وهو ما أغضب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندليزا رايس، آنذاك، حتى أنها اتصلت بالأمير سعود، وطلبت منه أن يسحب هذا التصريح، وهو ما رفضه ويزر الخارجية السعودي، آنذاك.

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